Forza Italia Giovani Vibo Valentia organizza il primo “Torneo studentesco”

Forza Italia Giovani Vibo Valentia ha organizzato la prima edizione del “Torneo studentesco” che avrà luogo nel prossimo fine settimana (19-20 ottobre) presso il Campo Sant’Aloe coinvolgendo i vari istituti ed i rispettivi rappresentanti delle scuole superiori. I promotori si dicono “orgogliosi e soddisfatti del numero di scuole che ha aderito. Per la prima volta nella storia questo evento mette in competizione le varie scuole del Vibonese decretando per un anno il miglior Istituto”.

In particolare, hanno dato la loro adesione i seguenti rappresentanti d’Istituto:

Marco Pacienza (Liceo classico “Michele Morelli”)

Francesco Modafferi (Liceo classico “Michele Morelli”)

Alessandria Tommaso (Istituto Tecnico per Geometri e Industriale)

Kevin Monteleone (Liceo artistico “Domenico Colao”)

Omar Conidi (Liceo artistico “Domenico Colao”)

Francesca Lo Faro (Liceo artistico “Domenico Colao”)

Giuseppe La Malfa (Liceo statale “Vito Capialbi”)

Lorenzo Occhiato e Kevin Foti (Istituto Professionale Segretario)

Giuseppe Grillo e Pierdomenico Foti (Liceo scientifico “G. Berto”)

Giuseppe Profiti, Francesco Cariello e Denise Cammarata (Istituto tecnico economico “G. Galilei”)