Forza Italia, è Michele Comito il nuovo coordinatore provinciale di Vibo Valentia

Forza Italia ha scelto il nuovo coordinatore provinciale. Il consigliere regionale e capogruppo in Consiglio regionale Michele Comito è stato indicato quale guida del partito azzurro nella provincia vibonese: avrà il compito di confermare i livelli di consenso raggiunto e di rafforzare il radicamento territoriale della compagine ideata da Silvio Berlusconi. Molto soddisfatto il deputato Giuseppe Mangialavori, secondo il quale Forza Italia “ha scelto serietà, competenza, coerenza”. Il presidente della Commissario Bilancio ha espresso a Comito, “sentiti auguri di buon lavoro, certo che saprà proseguire in un cammino già intrapreso per fare crescere non soltanto il nostro partito, ma anche la città capoluogo e tutta la provincia”. Mangialavori ha esaltato la compattezza azzurra sostenendo che “tutto il partito è con Comito”.