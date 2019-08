Forza Italia al bivio, Tajani: “I coordinatori regionali saranno eletti con una consultazione popolare”

In un dei giorni più difficili della storia di Forza Italia, in cui il governatore della Liguria Giovanni Toti sbatte la porta e la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna prende sostanzialmente le distanze (entrambi sono stati esclusi dal Coordinamento di Presidenza, di cui faranno parte Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e Antonio Tajani), prende forma un percorso che punta al centro. Il vicepresidente Tajani ha poi spiegato che oggi si è riunito il Tavolo delle regole per le modifiche allo Statuto di Forza Italia e ha concluso i suoi lavori.

Ora sottoporrà al presidente Silvio Berlusconi una proposta di modifica dello Statuto in vista dei congressi di Forza Italia che si dovranno tenere entro l’anno.

La proposta, approvata a maggioranza, prevede:

“1) Una ampia consultazione popolare alla quale potranno partecipare gli eletti, gli elettori, gli attivisti e i simpatizzanti di Forza Italia che siano già iscritti o che decidano di aderire al Movimento fino a sette giorni prima della data dei Congressi.

2) Per velocizzare, semplificare e coinvolgere più persone possibile, dovunque esse si trovino, le adesioni saranno raccolte via web, attraverso un’apposita piattaforma.

3) La consultazione eleggerà su base regionale i coordinatori e i vicecoordinatori di ogni Regione ed i delegati al congresso in proporzione alla popolazione regionale e al numero dei votanti”.

Il Congresso nazionale eleggerà un Coordinamento di presidenza composto di 5 membri, cui saranno delegati i compiti organizzativi. I coordinatori regionali e i vicecoordinatori resteranno in carica tre anni. Resteranno in carico al presidente i poteri di indirizzo politico e la compilazione delle liste per le elezioni.