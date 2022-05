Forte vento su Serra, alberi spezzati e danni alla pubblica illuminazione

Il forte vento che sta sferzando la Calabria da questa notte ha provocato non pochi disagi alla comunità della cittadina della Certosa. Si sono registrati, infatti, danni all’impianto di pubblica illuminazione, mentre alcuni alberi sono stati spezzati tra il Calvario e località Santa Maria del Bosco. Subito in azione gli operai comunali per evitare complicazioni nella circolazione stradale e per effettuare le operazioni di ripristino. Diversi cittadini hanno inoltre lamentato l’impossibilità di connettersi ad internet e temporanee sospensioni dell’energia elettrica.

+++ AGGIORNAMENTO: Caduto un albero di grosse dimensioni nei pressi della Caserma dei Carabinieri +++