Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 5.0

Continua a tremare in maniera preoccupante la terra in Calabria. Dopo le scosse dei giorni scorsi (le principali con epicentro Dasà con magnitudo 3.5 e Lamezia Terme con magnitudo 3.3), l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato in serata un forte movimento tellurico (magnitudo 5.0, profondità 21 km) con epicentro a Pietrapaola. Diverse le successive scosse di assestamento. Evidente la paura nelle comunità del Cosentino: tante persone hanno temporaneamente abbandonato le proprie abitazioni e sono scese in strada. Il terremoto è stato percepito, oltre che in Calabria, anche in Basilicata e in Puglia.