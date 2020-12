Forte scossa di terremoto in Aspromonte: magnitudo 3.9

Uno sciame sismico è stato rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area aspromontana in tarda mattinata. Circa una decina le scosse registrate: la più importante ha avuto come epicentro Roccaforte del Greco con una magnitudo di 3.9 (profondità 17.5 km). Il movimento tellurico è stato distintamente percepito dalla popolazione. Al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.