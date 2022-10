Forte scossa di terremoto a Catanzaro (magnitudo 4.4): il sindaco Fiorita chiude le scuole

Notte di paura in Calabria. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha infatti registrato uno sciame sismico nel Catanzarese che ha costretto le persone a scendere in strada. La scossa principale è stata registrata proprio nel capoluogo di regione con magnitudo 4.4 (profondità 36.3 km) alle 00:44. Al momento, non sono segnalati danni alle persone. L’evento tellurico è stato distintamente percepito in tutta la parte centrale della Calabria. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, ma un simile scenario si è verificato anche per quelle di Vibo Valentia, Crotone e Cosenza. In via precauzionale, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.