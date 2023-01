Formazione sportiva, l’ex calciatore di Serie A Antonio Criniti coordina gli allenamenti dell’Asd “San Bruno

Non si arrestano le novità per l’Asd “San Bruno”: la scuola calcio serrese ha elaborato un progetto per offrire un’opportunità formativa a ragazzi che saranno seguiti da professionisti del settore. In particolare, l’ex giocatore di Serie A Antonio Criniti (esperienze con Cagliari, Avellino, Catanzaro, Palermo, Reggina, Brescia, Catania e Perugia) seguirà i giovani calciatori garantendo nuove visioni di gioco e una costante crescita tecnica e atletica.

Criniti, divenuto direttore scouting dell’Asd “San Bruno”, coordinerà gli allenamenti e sarà coadiuvato dai tecnici Michele e Salvatore Zaffino, entusiasti per la partenza del nuovo progetto. L’avvio è previsto per lunedì 9 gennaio: ci saranno 4 sedute mensili. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Cosmo Damiano Zaffino e dal direttore generale Fernando Staltari. “L’obiettivo – hanno dichiarato i componenti della società – è quello di diffondere l’amore per lo sport e dei più sani principi sportivi. Grazie all’impegno e alla dedizione stiamo raccogliendo i frutti attesi e, giorno dopo giorno, siamo orgogliosi di notare i miglioramenti dei nostri ragazzi”.