Formazione-Inclusione-Lavoro-Autoimpiego: a Palazzo San Giorgio presentazione del progetto nell’ambito del progetto “Reggio Resiliente”

Il Comune di Reggio Calabria attraverso l’Avviso “REGGIO RESILIENTE” sta promuovendo e sostenendo interventi di inclusione e coesione sociale, attraverso i soggetti del Terzo settore attivi nel territorio comunale, volti ad animare e rigenerare luoghi e comunità connotate da fragilità socio-culturale, tramite la realizzazione di attività e/o l’insediamento di servizi prioritariamente nelle aree periferiche o marginali del territorio comunale.

Il SADMaT ODV in collaborazione con Synapsis Formazione e Innovazione ha redatto un progetto denominato “FILA” (Formazione-Inclusione – Lavoro – Autoimpiego) nell’ambito del bando “Reggio Resiliente”. Il progetto sarà presentato, sia con gli attori istituzionali che con l’ente di alta formazione, nel dettaglio in occasione di una conferenza stampa indetta per la giornata di martedì 14 marzo presso il “Salone dei Sindaci” a palazzo San Giorgio alle 10:00. Saranno presenti l’assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino ed i referenti del progetto.