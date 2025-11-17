Formazione e qualità sanitaria: due giornate dedicate dall’ASP di Cosenza alla prevenzione delle infezioni ospedaliere

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza promuove due giornate di formazione, il 18 e il 28 novembre, dedicate alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all’assistenza.



L’iniziativa, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Missione 6, Componente 2, Sub-investimento 2.2), si inserisce nel programma nazionale di aggiornamento destinato al personale del Servizio Sanitario. Il corso, ospitato nella Sala Convegni dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza, è rivolto ai componenti del C.I.C.A. e ai referenti del rischio infettivo, oltre che ad altre figure individuate nelle strutture ospedaliere. Le lezioni saranno guidate da esperti del settore sotto la responsabilità scientifica della professoressa Aida Bianco, con il coordinamento del Responsabile Unico del Progetto, Raffaele Rosignuolo. Il Direttore Generale, Antonio Graziano, aprirà i lavori insieme alla Direzione Sanitaria aziendale rappresentata dal dottor Martino Rizzo, rimarcando la scelta strategica dell’ASP di investire nella crescita professionale del personale. Come sottolinea la Direzione, «il potenziamento delle competenze è la condizione per garantire una sanità di qualità e servizi più sicuri per i cittadini». Il corso, accreditato ECM presso AGENAS, prevede moduli di approfondimento sulle strategie di prevenzione, la gestione dei rischi e la sorveglianza epidemiologica, con momenti di confronto e discussione interattiva. Al termine delle due giornate sarà rilasciato l’attestato con i crediti formativi, previa verifica della partecipazione e del superamento del test finale.