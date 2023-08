“Fondo non autosufficienze” e “Dopo di noi”: i servizi dell’Ambito di Serra saranno gestiti dagli Enti del Terzo Settore

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno ha provveduto a pubblicare gli Avvisi pubblici relativi al “Fondo non autosufficienze” ed al “Dopo di noi”.

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE L’Ambito provvederà ad erogare il servizio di assistenza domiciliare a persone che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, titolari di indennità di accompagnamento (L. 508/88 art. 1, comma 2, lett. b) e/o verbale L. 104/92 (art.3, comma 3). L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e di contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgano la vita dell’assistito, attraverso progetti individuali personalizzati.

L’Ambito, per lo svolgimento di questi servizi (OSS e assistenti personali), potrà avvalersi degli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti all’albo che richiederanno l’accreditamento. Sia per la presentazione delle istanze degli utenti che per le richieste di accreditamento degli Enti del Terzo Settore la scadenza è fissata per il 1° settembre.

Di seguito gli Avvisi pubblici ed i relativi allegati:

DOPO DI NOI Si tratta di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori, di cui alla Legge 112/2016. L’intervento è diretto a migliorare la qualità della vita dei beneficiari e a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell’assistito, attraverso progetti individuali personalizzati. L’intervento prevede l’erogazione di servizi per tramite di soggetto del Terzo settore individuato mediante apposito avviso. Sia per la presentazione delle istanze degli utenti che per la selezione della proposta progettuale degli Enti del Terzo Settore la scadenza è fissata per il 1° settembre.

Di seguito gli Avvisi pubblici e l’allegato della domanda degli utenti (gli Enti del Terzo Settore dovranno presentare l’istanza di partecipazione, predisposta in carta libera, con allegata autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 avente ad oggetto il possesso dei requisiti, oltre alla proposta progettuale):