Fondo investimenti stradali, Fabrizia è l’unico Comune del Vibonese nella graduatoria degli ammessi del Mit

Fabrizia è l’unico Comune del Vibonese ad essere inserito nella graduatoria approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli aventi diritto al finanziamento del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. Le attività che si potranno realizzare riguardano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Il Fondo – dell’importo complessivo di 18 milioni di euro su scala nazionale – è destinato ai centri con popolazione non superiore a 5mila abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2021. Le istanze ammesse sono state 3.685. Nel caso di Fabrizia, saranno erogate risorse per 127.500 euro da destinare al rifacimento del piano viabile ed all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale delle strade comunali di via Molini e Fondaco. “Viva soddisfazione” per il risultato ottenuto è stata espressa dal sindaco Francesco Fazio, che ha garantito di proseguire nel suo “impegno a favore della comunità di Fabrizia”.