Fondo di sostegno ai Comuni marginali, pubblicata la graduatoria di Fabrizia. Fazio: “Passi in avanti per lo sviluppo”

Il Comune di Fabrizia ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa al “Fondo di sostegno ai Comuni marginali – Seconda annualità”. Con la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 30 novembre scorso, erano state destinate le risorse disponibili (66.706,10 euro) su due obiettivi: “la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero che intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese” e “la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario”.

Per la prima misura risultano ammesse 6 iniziative (circa 56mila euro assegnati), per la seconda due soggetti (5mila euro assegnati a ciascuno). “Grande soddisfazione” è stata espressa dall’Amministrazione comunale per il buon esito della procedura. “Stiamo cercando – ha in particolare commentato il sindaco Francesco Fazio – di rilanciare le nuove attività artigianali ed altre iniziative che possono consentire il rafforzamento dello sviluppo del territorio tramite il rafforzamento dell’occupazione e della produzione locale. Si tratta di una nuova tappa nel percorso di crescita che ci siamo proposti di raggiungere”.