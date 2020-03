Fondi per i bisognosi, ecco le cifre assegnate ai Comuni di Serre e Preserre [ELENCO E IMPORTI]

Il Dipartimento di Protezione civile ha provveduto alla ripartizione dei fondi per la solidarietà alimentare, utilizzabili per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità. Di seguito, lo schema dei fondi attribuiti ai Comuni delle Serre e delle Preserre:

Acquaro 22.202,00

Arena 12.564,07

Brognaturo 7.872,75

Capistrano 9.098,84

Dasà 10.626,38

Dinami 20.488,31

Fabrizia 21.680,34

Gerocarne 20.889,25

Mongiana 6.724,74

Monterosso Calabro 13.953,44

Nardodipace 12.469,82

Pizzoni 10.282,46

San Nicola da Crissa 12.027,64

Serra San Bruno 64.150,88

Simbario 8.526,20

Sorianello 11.108,78

Soriano Calabro 23.223,51

Spadola 7.183,67

Vallelonga 7.386,51

Vazzano 8.895,72

Vibo Valentia 248.869,46