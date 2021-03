Fondi europei, Bevacqua: “La Regione Calabria copia i documenti della Lombardia senza nemmeno correggere”

“Il centrodestra ha presentato oggi in Consiglio il Piano con cui la Calabria dice cosa dovrebbe fare con i prossimi fondi europei. Peccato che, invece di calare nella realtà calabrese gli ‘obiettivi’ europei, la Giunta ha fatto (o ha fatto fare) un ‘copia e incolla’ di documenti già approvati da altre Regioni. Un solo esempio: a pagina 98 del documento si legge testualmente: ‘Lo squilibrio tra aree urbane e rurali risulta un nodo di estrema rilevanza per lo sviluppo sostenibile ed integrato del territorio lombardo’”.

È quanto ha dichiarato, tra l’altro, in Aula, nella seduta odierna tutt’ora in corso, il capogruppo del Pd, Domenico Bevacqua.

“Evidentemente – ha rilanciato il consigliere regionale – il ‘copia e incolla’ è stato fatto così in fretta che non ci si è neanche presi la briga di rileggere quel che si andava copiando e di cambiare i riferimenti originali. La cosa davvero incredibile, poi, è che la frase riportata è stata inserita in un paragrafo dedicato alla difesa idrogeologica del territorio costiero. E tutti siamo a conoscenza delle centinaia di chilometri di costa che segnano i confini della Lombardia! Ora, se c’è una cosa che sicuramente neppure la Lega Lombarda riuscirà mai a fare è di spostare il nostro mare a Milano. Evidentemente, però, qualcuno nel centrodestra regionale ci spera.

Resta il fatto – ha concluso Bevacqua – che il documento presentato oggi è soltanto un elenco sommario e generico, senza alcuna indicazione, senza il perseguimento di alcuna visione realmente innovativa ed efficace: un Piano di Indirizzo Strategico che non presenta né un indirizzo né una strategia”.