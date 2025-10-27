Folto gruppo di visitatori incantato dal Duomo di Cropani e dai suoi segreti

“Una domenica all’insegna della cultura e della bellezza a Cropani!”, esordisce così con soddisfazione il presidente della Pro Loco, Angelino Grano, commentando l’ultima iniziativa messa in atto nella cittadina jonica.

“Un folto gruppo di appassionati provenienti dal Crotonese – precisa il presidente Grano – ha scelto di trascorrere una giornata nel nostro incantevole paese, per visitare il Duomo, uno dei luoghi più suggestivi della nostra terra. Accompagnati dalla guida esperta Luana Guzzetti, che ha gentilmente sostituito Luigi Stanizzi, nostra storica guida ufficiale che si sta attualmente ristabilendo dopo un infortunio che lo ha costretto a rimanere a letto, i visitatori hanno potuto ammirare la chiesa madre, scoprendo i suoi segreti e lasciandosi incantare dalla sua bellezza. Il gruppo è stato accolto anche dal nostro padre Francesco, che ha ricevuto diverse confessioni e ha contribuito a rendere la giornata ancora più speciale”. La Pro Loco di Cropani, con il suo presidente Angelino Grano alla guida, “ha fatto un lavoro fantastico nell’organizzare la visita e nell’accogliere gli ospiti con la consueta ospitalità calabrese. Il senatore Maurizio Mesoraca, presente tra i visitatori, ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglienza e per la meravigliosa visita al Duomo di Cropani, manifestando il suo compiacimento e la sua meraviglia, condivisa da tutti i partecipanti. La domenica a Cropani è stata davvero all’insegna del turismo e soprattutto dell’accoglienza!”