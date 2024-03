Folta schiera di amministratori locali aderisce a Forza Italia

Continua l’opera di radicamento territoriale di Forza Italia nel territorio cosentino.

Lo conferma il Segretario provinciale di Forza Italia e assessore regionale Gianluca Gallo, dando notizia dell’adesione agli “azzurri” di una folta schiera di amministratori locali, tra i quali il sindaco di Guardia Piemontese, Vincenzo Rocchetti, e con lui il vicesindaco e assessore esterno Pietro Occhiuzzi; l’assessore Alberto Logullo; i consiglieri comunali Vincenzo Pando, Sergio Sciammarella e Carlo Pisano (quest’ultimo presidente del consiglio comunale). “La scelta chiara del primo cittadino e di diversi amministratori di Guardia Piemontese – dice Gallo – si aggiunge a quella di tantissimi altri sindaci, assessori e consiglieri comunali di comuni cosentini che negli ultimi mesi hanno aderito convintamente al nostro partito, da un lato apprezzandone le linee politiche e l’attività di buon governo, dall’altro contribuendo a irrobustirne la presenza e l’espansione”. Aggiunge il segretario provinciale azzurro, riconfermato per acclamazione al congresso svoltosi lo scorso gennaio alla presenza del segretario nazionale e ministro degli esteri Antonio Tajani: “Ringrazio Vincenzo Rocchetti e gli amministratori di Guardia per aver scelto di condividere il percorso politico di Forza Italia, che anche in Calabria, per effetto dell’opera riformatrice svolta dalla giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, è sempre più punto di riferimento politico ed istituzionale per i moderati e i liberali. Andremo avanti insieme, con tenacia, tenendo al centro dell’agenda questioni come la tutela della minoranza linguistica occitana e dello sviluppo della comunità guardiola”.

Nei prossimi giorni, attraverso incontri pubblici in vari centri della provincia, saranno presentate ulteriori e specifiche iniziative politiche degli azzurri.