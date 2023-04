Fodi Srl vince il premio “America Innovazione”

Fodi Srl è stata selezionata fra i vincitori del prestigioso premio “America Innovazione”, un riconoscimento internazionale riservato alle migliori startup innovative italiane. La cerimonia di premiazione si terrà il 5 maggio 2023 presso la Camera dei Deputati a Roma.

Il premio “America Innovazione” è assegnato dalla Fondazione Italia-Usa, in collaborazione con il Ministero degli Esteri Italiano e l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, e premia le eccellenze italiane nel campo dell’innovazione. Questo riconoscimento conferisce un attestato di competenza e una certificazione di qualità agli occhi degli investitori internazionali.

La Fodi Srl è una startup innovativa calabrese: le sedi si trovano a Soverato, Serra San Bruno e Spadola. Si dedica alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per le Pmi italiane grazie all’utilizzo di sistemi dotati di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche avanzate. “Il nostro obiettivo – spiega l’Ad Emanuele Gallè – è creare un ecosistema innovativo e stabile per affrontare le principali sfide ambientali, sociali ed economiche dell’area del Mediterraneo”.

In qualità di vincitori del premio, oltre alla pergamena onoraria, i rappresentanti aziendali riceveranno il diritto e l’onore di partecipare al master esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, che vanta la partecipazione di docenti di prestigio internazionale e fa parte del programma accademico delle Nazioni Unite, Unai – United Nations Academic Impact.