Focus Covid, “On the news” raddoppia le puntate: Vincenzo Damiani e Wanda Ferro esaminano l’aspetto sanitario e quello politico

In considerazione della particolarità del momento storico-sociale, la redazione di “On the news” ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale per sviluppare sin nel dettaglio il tema del Covid. Pertanto, sabato, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”, saranno visibili due puntate: nella prima (ore 15) nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) ci sarà il dottor Vincenzo Damiani che si concentrerà sull’aspetto prettamente sanitario relazionando sulla sintomatologia, sulle possibilità di contagio e sulle misure da adottare per evitarlo, sulle attività di prevenzione e tracciamento; nella seconda (ore 16) il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro approfondirà la gestione della crisi sanitaria rilevando le criticità dell’istituto del commissariamento e sottolineando le cause di ritardo e delle inefficienze. Fornirà, dunque, considerazioni di carattere politico-amministrativo riflettendo sulle possibilità di invertire la tendenza. Nella parte finale, si parlerà delle prossime elezioni regionali e sulle generali condizioni in cui versa la Calabria.