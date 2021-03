Focolaio Covid a San Nicola da Crissa: le misure restrittive adottate dal sindaco Condello

L’emergere di un focolaio Covid in ambiente scolastico ha spinto il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, a emettere un’ordinanza per limitare le possibili occasioni di contagio. In particolare, il primo cittadino ha disposto, fino a nuove disposizioni, la chiusura degli uffici comunali al pubblico, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, la chiusura al pubblico di bar (consentito l’apporto fino alle 18), ristoranti, pizzerie e rosticcerie (consentito l’apporto fino alle 22), la sospensione del mercato settimanale del martedì, la chiusura al pubblico del cimitero comunale e di tutte le strutture sportive del territorio. Dunque, si alza il livello di guardia: l’obiettivo è rafforzare la prevenzione per poi consentire il ritorno alla normalità.