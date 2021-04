Focalaio Covid in una scuola di Mileto: il sindaco prende provvedimenti

“Stamani, appresa la notizia di una positività in un’altra classe della scuola elementare ospitata alla “Clemente Silipo” di Paravati ho immediatamente emesso, sentito il dirigente scolastico, l’ordinanza di sospensione dalle lezioni in presenza per tutte le classi ivi ospitate”.

Il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano conferma la presenza di una persona contagiata e le conseguenti misure adottate per il mondo scolastico e precisa inoltre che “sono arrivati alcuni risultati dei tamponi molecolari di ieri”.

“Alcuni altri ragazzi – specifica il primo cittadino – hanno fatto l’antigenico. Mi sono relazionato con molte famiglie e sono in continuo contatto con l’Asp. Purtroppo, la situazione non è favorevole”.

La preoccupazione nasce da numeri successivamente snocciolati: “ci sono nuovi 18 casi di positività, di cui 12 a scuola: 10 riferibili ad allievi, uno a docente ed uno ad una tirocinante adulta. Gli altri 6 sono collegati sempre alle famiglie dei ragazzi positivi. Tutti verranno sottoposti a tampone da parte dell’Asp; alcuni già domani, gli altri nei giorni a seguire”.

Giordano ribadisce che “al momento rimangono chiusi i plessi ‘Clemente Silipo’ e di via Trieste – scuola elementare di Paravati” e sostiene di essere pronto, in caso di necessità, ad adottare provvedimenti restrittivi.