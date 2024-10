Flussi turistici dalla Polonia, nasce un progetto di promozione della Calabria

Sono due amici che lavorano nel settore del turismo da diversi anni. Lei, nata in Polonia e sposata in Calabria, terra che ama, e lui, nato in Calabria, sposato in Calabria, terra dalla quale non è mai voluto andare via nonostante tante proposte perché anch’egli ama la sua terra. Partendo da questo amore per la Calabria e dalla capacità acquisite in tanti anni di turismo hanno deciso di mettere in piedi un progetto per far conoscere la regione a 360 gradi oltre le classiche mete già note. “Il nostro progetto di promozione della Calabria – spiegano – è rivolto al mercato polacco, un mercato in grande espansione che secondo dati Enit genera in Calabria un giro d’affari di 160 milioni di euro. Teniamo conto che sullo scalo di Lamezia per circa 14 settimane arrivano 5 voli charter (3 domenica e 2 mercoledì) ed un volo Ryanair due volte a settimane ed anche su Reggio Calabria c’è un volo Ryanair due volte a settimana. Quindi il numero di presenze turistiche dalla Polonia rappresenta una fetta di mercato importante in Calabria”. I turisti polacchi, tra l’altro – sostengono – rappresentano un target molto interessante per le strategie di incentivazione del turismo in Calabria fuori stagione, grazie alla loro crescente propensione a viaggiare in occasione delle festività nazionali, senza particolari condizionamenti dal periodo delle vacanze estive o invernali. Sul nostro sito Internet, che sarà online a breve, il turista polacco potrà scoprire tutte le bellezze della nostra terra dagli scavi di Sibari, a Pentadattilo, alle gole del Raganello. Con il nostro progetto – aggiungono – puntiamo a far sì che un cliente polacco che vuole venire in Calabria, trovando tutte le informazioni nella sua lingua sul sito, possa con i nostri servizi creare la vacanza su misura in base alla sue esigenze. Gli daremo tutte le informazioni necessarie, siamo pronti a prenderlo per la mano e portarlo a scoprire tutte le bellezze dalla nostra terra da nord fino alla punta. Forniremo loro anche assistenza in modo tale che abbiano sempre un punto di riferimento per fargli vivere l’esperienza con grande serenità. Perché non c’è cosa migliore di un turista che va via con il sorriso dalla nostra terra perché significa che la nostra Calabria è veramente bella”. I due amici precisano che saranno “presenti a fine novembre alla più grande fiera del turismo in Polonia per promuovere il progetto sperando anche che le nostre istituzioni regionali ci diano una mano perché pensiamo che la Calabria possa veramente vivere di turismo per 360 giorni l’anno. Vogliamo inoltre ringraziare il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, e il sindaco di Santa Sofia d’Epiro, Daniele Atanasio Sisca, per l’interesse dimostrato verso il nostro progetto”.