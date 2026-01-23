FLC CGIL Calabria, Marcuzzo nuovo Segretario Generale

L’assemblea della FLC CGIL Calabria ha eletto all’unanimità Alfonso Marcuzzo come nuovo Segretario Generale della categoria, Marcuzzo succede a Domenico Denaro, giunto alla scadenza del suo mandato.

Ad affiancare Alfonso Marcuzzo sarà una segreteria regionale composta da Carmen Aiello, Ivan Caroleo, Grace D’Agata e Amelia Rovella.

Nel suo intervento programmatico, Marcuzzo ha sottolineato come la difesa del lavoro oggi non possa essere disgiunta dalla difesa della pace, della democrazia e dei valori costituzionali. Ha espresso forte preoccupazione per le riforme che rischiano di svuotare dall’interno l’autonomia delle istituzioni e per una strategia politica che mette in discussione i diritti acquisiti. Sul piano sindacale, la linea della FLC CGIL Calabria rimarrà ferma sulla critica al rinnovo del contratto nazionale, non sottoscritto dalla categoria perché ritenuto privo di equità salariale e incapace di tutelare i lavoratori dall’inflazione reale.

Il mandato punterà con forza sulla formazione delle Rsu cx, considerate il pilastro fondamentale della contrattazione decentrata e il primo presidio di consapevolezza e forza nei luoghi di lavoro.