FLASH / Gerocarne, si ustiona gravemente: interviene l’elisoccorso

Un uomo di 50 anni P.C. di Gerocarne, mentre stava lavorando in campagna, si è ustionato gravemente (ustioni di secondo e terzo grado), forse per un ritorno di fiamma.



Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dato fuoco a delle sterpaglie e non sarebbe riuscito a controllarlo. Portato inizialmente a Soriano Calabro, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto presso un Centro Grandi Ustioni. Ustioni di primo e secondo grado poi per il fratello dell’uomo R.P., di 59 anni, che è stato ricoverato all’ospedale di Vibo Valentia.