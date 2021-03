FLASH | Caporalato, in corso operazione della Polizia: eseguite 9 ordinanza di custodia cautelare

È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, finalizzata all’esecuzione di 9 ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e sei ai domiciliari) emesse nei confronti di altrettanti soggetti della Piana di Gioia Tauro ritenuti responsabili, a vario titolo – in qualità di datori di lavoro, caporali e faccendieri – di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [caporalato] e intestazione fittizia di beni. Gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Caserta e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, stanno eseguendo anche perquisizioni domiciliari a carico degli indagati. Sequestrata anche un’azienda agricola. Impiegati 80 uomini e donne della Polizia di Stato.