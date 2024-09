Fissata per giovedì prossimo la “Giornata dell’accoglienza” all’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno

Il 16 settembre le aule delle scuole si ripopoleranno e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, con l’intento di offrire a tutti i suoi studenti un sereno e inclusivo avvio di anno scolastico, propone la “Giornata dell’accoglienza”. È risaputo che l’inizio di ogni percorso scolastico, come l’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado, rappresenta per gli studenti un momento delicato e significativo, pieno di aspettative e al tempo stesso carico di ansie e di paure. I primi approcci sono, perciò, da considerarsi come un momento che richiede molta cura da parte della scuola nell’accogliere gli alunni, in modo non solo da favorirne il corretto inserimento ma anche per pianificare una frequenza scolastica serena e partecipata nei cinque anni a venire.

Con tale intento, l’Istituto “Einaudi” invita gli studenti nuovi iscritti di tutti gli indirizzi e le rispettive famiglie per giovedì 12 settembre alle ore 11 presso i locali della sede centrale.

Nel corso dell’incontro, i docenti responsabili dei vari indirizzi comunicheranno la composizione delle classi, illustreranno l’offerta formativa prevista per l’anno scolastico 2024/2025 e forniranno le dovute indicazioni in merito all’organizzazione della scuola.