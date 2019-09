Firmata la convenzione tra Regione e Comune di Paola per il collegamento Stazione-Santuario

È stata firmata stamane a Paola, al termine della cerimonia di inaugurazione di “Aurea”, la Borsa del Turismo Religioso, Culturale e Naturalistico, presso il Santuario di San Francesco sino al 29 settembre, una importante convenzione tra la Regione Calabria ed il Comune di Paola per la “Valorizzazione dell’itinerario religioso del Santuario di San Francesco di Paola tramite il servizio navetta sulla tratta stazione – Santuario, finanziamento per l’acquisto da parte del comune di mezzi rotabili su gomma, per una previsione di spesa di 180.000 euro”.

La convenzione, firmata dal presidente Oliverio, dal dirigente del settore Lavori Pubblici della Regione Giuseppe Iritano e dal sindaco di Paola Roberto Perrotta, presente l’assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano, rientra nel progetto strategico per la valorizzazione delle linee ferroviarie calabresi in chiave turistica. L’intervento, nello specifico, consiste nell’offrire alle persone che intendono visitare il Santuario di Paola la possibilità di usufruire dell’esperienza del “treno su gomma” che congiunge la stazione di Paola al Santuario attraverso un itinerario religioso che include i luoghi significativi della vita di san Francesco.

“Oltre sulla valorizzazione e recupero del Santuario – ha affermato il presidente Oliverio – stiamo investendo anche in servizi in questa realtà importante, in questo caso un investimento ad hoc per collegare il centro di Paola al Santuario. Non è da dimenticare che oltre ad essere la città di San Francesco, Paola è il nodo fondamentale di interscambio di una grande parte della mobilità della Calabria verso Roma ed il nord. La convenzione metterà a disposizione del comune 180.000 euro per l’acquisto di due trenini che collegheranno il centro e la stazione di Paola con il santuario, per decongestionare e per offrire un servizio ai tanti che si recano in questo luogo sacro che è meta incessante di pellegrini, ma anche un veicolo turistico e culturale”.

“Penso anche ad altri investimenti che bisogna fare in futuro perché il santuario possa essere collegato e possa diventare anche nella sua forza spirituale – ha aggiunto Oliverio -, un attrattore messo a servizio della crescita di un territorio, come avviene in altre realtà, e purtroppo non è avvenuto per decenni in questa regione. Bisogna fare dei luoghi di spiritualità momenti non solo di incontro, di riflessione, ma anche di propulsione della crescita”.

“Grazie a questa firma – il commento del sindaco di Paola Roberto Perrotta – si accorcia ancor di più la distanza tra il Santuario e il centro cittadino e, ovviamente, anche gli altri monumenti presenti in città. Ringrazio il presidente Oliverio per la sensibilità dimostrata che ci consentirà di incrementare l’offerta turistica e culturale della città di Paola”.