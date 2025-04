Firmata la convenzione per il servizio a domicilio dei farmaci, Barillari: “Servizio innovativo volto alla tutela delle persone fragili”

È stata firmata oggi la convenzione relativa alla distribuzione dei farmaci agli utenti che fanno riferimento alla Farmacia territoriale. Il servizio – a carattere innovativo e che punta a dare risposte significative alle persone con particolari difficoltà – interesserà il territorio dei comuni di Serra San Bruno e Spadola e si estenderà fino a comprendere il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità.

Il servizio verrà effettuato tramite l’A.V.A.L. – Gruppo “Simona Tripodi”, che è stata individuata a seguito di apposita manifestazione di interesse indetta dal Comune di Serra San Bruno, Capofila del servizio. Le attività partiranno una volta completata la formazione dei volontari da parte dell’Asp di Vibo Valentia (eseguita sotto la direzione della responsabile del Servizio di Farmacia territoriale Simona Mirarchi).

Molto soddisfatto per la concretizzazione di questa idea progettuale si è detto il primo cittadino Alfredo Barillari che ha riflettuto sul fatto che “i sindaci non governano la Sanità, ma possono essere di stimolo ed efficaci nel migliorare i servizi che la determinano”. “Partire con la distribuzione dei farmaci a domicilio – ha aggiunto – significa dimostrare che in Calabria possiamo essere all’avanguardia nella tutela dei pazienti fragili. Ringrazio i commissari dell’Asp, e in particolare il dottor Gandolfo Miserendino, per la proficua collaborazione senza la quale non avremmo potuto portare avanti questo progetto sociale; parimenti ringrazio la commissaria del Comune di Spadola Manuela Romanò per aver contribuito, così come il nostro comune, con risorse di bilancio comunale a promuovere l’iniziativa che riguarderà anche il trasporto degli alunni con disabilità presso le scuole di appartenenza”. Barillari ha infine rilevato che “l’Aval è un’associazione che da anni ha dimostrato serietà e competenza nel prendersi cura delle persone bisognose” dichiarandosi “certo che riuscirà a svolgere questo compito nel migliore dei modi confermandosi come un vanto per tutto il territorio”.

Parole ricche di ottimismo e impegno anche per Francesco Gallè, presidente del gruppo A.V.A.L.:

“Siamo davvero entusiasti e non vediamo l’ora di formarci e prepararci per iniziare nel migliori dei modi l’ennesima attività al servizio della comunità. Orgogliosi come Associazione di volontariato per essere i primi in Calabria a svolgere il servizio di Farmacia territoriale a domicilio voluta dal Sindaco di Serra San Bruno e dall’Asp di Vibo Valentia”.