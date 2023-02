Fiorisce il progetto tecnico di Michele Zaffino: l’Asd “San Bruno” è sempre più una solida realtà

Ribaltare la tendenza delle nuove generazioni ad estraniarsi dal mondo ed a tuffarsi negli smartphone avviando un processo di coinvolgimento sociale attraverso l’impegno nello sport. Con questo scopo è nato il progetto di Michele Zaffino, 28enne di Serra San Bruno, già vincitore del “Pallone d’Oro” dilettanti, che ha militato in diverse squadre del territorio conquistando i titoli di “Re dei cannonieri” e “Miglior Giocatore”. Pur avendo ricevuto ricevuto offerte da squadre professionistiche, ha preferito rimanere nel suo territorio ed investire sui ragazzi del luogo.

Al suo fianco, il padre Cosmo Damiano, presidente dell’Asd “San Bruno”, che da sempre ha creduto ed investito nel progetto, e suo fratello Salvatore, anch’egli appassionato sportivo, che ha vestito le maglie di diverse squadre calabresi. Insieme hanno costruito questa nuova realtà “per far avere ai giovani maggiori opportunità, per far acquisire loro nuove conoscenze e far esplorare un mondo che c’è ed è qui per loro”. A credere in questo ambizioso progetto è stato anche l’imprenditore Fernando Staltari che, dopo aver appreso le intenzioni di Zaffino di voler valorizzare i giovani ed il territorio, ha voluto investire entrando in società e diventando direttore generale dell’Asd “San Bruno”. Altro importante ingresso come tecnico è stato quello di Bruno Pisani,esperto che vuole contribuire al “raggiungimento di nobili obiettivi”.

La società, affiliata con il Perugia Calcio sin dall’avvio delle attività, ha favorito “il bene principale degli allievi, dando loro sin da subito l’opportunità di prendere parte a provini organizzati dalla società umbra e a vari tornei su base nazionale”. Come componenti della squadra, questi giovani hanno potuto partecipare ai campionati Csi e Libertas e, da settembre, anche ai campionati Figc. Dal 2019 Zaffino ha speso tempo ed energie per far concretizzare una strategia valida ed efficace: ha organizzato stage di rilievo e fatto arrivare a Serra San Bruno grandi professionisti, come Antonio Criniti, ex giocatore di Serie A e attuale tecnico dell’Asd “San Bruno”; Bruno Bellini, ex giocatore di Serie C e allenatore in squadre professionistiche giovanili; Alessandro Sabatini, tecnico Perugia Calcio e Salvatore Cannito, mister AC Perugia Academy (quest’ultimo a stretto contatto con i mister della società serrese). Ma all’orizzonte già spuntano nuove sfide e altre occasioni per far esplodere il talento dei ragazzi e, nello stesso tempo, per diffondere i più sani valori sportivi.