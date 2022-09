Finisce in un burrone e si ribalta: anziano salvato dai Vigili del Fuoco [FOTO]

Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ciro’ Marina con supporto di autoscala della sede centrale sono intervenute alle ore 19.40 circa di ieri sulla SP7 strada che collega Cirò Marina con Cirò Superiore per un incidente stradale. Coinvolta nel sinistro una sola autovettura che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo in un burrone ribaltandosi. All’interno del veicolo il solo conducente, una persona anziana che è stata raggiunta e recuperata dalle unità vigilfuoco con procedure Speleo Alpino Fluviali. Il malcapitato è stato affidato al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.