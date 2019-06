Finisce con l’auto in un burrone e muore

Un uomo di 74 anni, Rocco Liporaci, è deceduto in seguito ad un incidente stradale verificatosi verso le 21 di venerdì in contrada Santoianni, a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza.

L’automezzo di cui era alla guida, un fuoristrada Suzuki, ribaltatosi ripetutamente, è precipitato in fondo ad un burrone. L’anziano non è riuscito a controllare il veicolo mentre era intento a rientrare presso la propria abitazione dopo le ore che aveva impegnato nella coltivazione di un appezzamento di terra di cui era proprietario. Il personale sanitario del 118 accorso sul posto ne ha constatato la morte che è stata istantanea. Il luogo in cui si è consumato il dramma è stato raggiunto anche da Carabinieri e Vigili del Fuoco.