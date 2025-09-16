Finanziati per 448.500 euro i lavori di ristrutturazione della mensa del Convitto “Campanella”

Gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle norme attuali della mensa scolastica del Convitto Nazionale di Stato Tommaso Campanella di Reggio Calabria sono stati ammessi al finanziamento PNRR.

A tal fine è stato destinato un contributo complessivo di 448.500 euro.

Saranno interessati i locali, al piano seminterrato, adibiti a mensa e servizi ad essa associati.

“L’avvio dei lavori – sostiene Carmelo Versace, vice sindaco della Città Metropolitana, con delega all’edilizia scolastica – rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione e adeguamento della scuola. L’ente continua ad investire nella scuola perché è intorno a questa che cresce una comunità.

Porgo un ringraziamento doveroso al dirigente del settore edilizia Mezzatesta ed a tutto il suo staff che costantemente effettua un’attività di monitoraggio delle strutture scolastiche del territorio metropolitano e cerca di provvedere, sia con le poche economie disponibili che con finanziamenti vari, al processo di adeguamento degli edifici in chiave moderna e, soprattutto, sicura per i nostri ragazzi.

Siamo consapevoli che il risultato finale sarà un ambiente educativo migliorato, in grado di offrire opportunità di apprendimento ancora più stimolanti e arricchenti per gli studenti, in particolare perché si tratta di un immobile che raccoglie un importante numero di ragazzi provenienti da tutta la provincia”.