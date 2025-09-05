Finanziamento da 880mila euro, Vibo avrà un nuovo palazzetto

“Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato, che premia l’impegno e la visione della nostra amministrazione. Il finanziamento ottenuto rappresenta non solo un traguardo, ma un punto di partenza per rafforzare il legame tra sport, giovani e soprattutto inclusione”. Con queste parole il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha commentato il piazzamento del Comune al quinto posto nella graduatoria nazionale per l’assegnazione di fondi destinati all’impiantistica sportiva. Il finanziamento, pari a 880mila euro, è erogato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e sarà destinato alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport, il terzo della città, che sarà polivalente, moderno e inclusivo, poiché particolare attenzione, anche nella fase di redazione della proposta progettuale, è stata riservata alle discipline paralimpiche.

Un risultato frutto di un intenso lavoro di squadra che ha visto protagonisti gli assessori Salvatore Monteleone (Lavori pubblici) e Stefano Soriano (Impiantistica sportiva), in sinergia con gli uffici comunali, guidati dalla dirigente dei lavori pubblici Lorena Callisti, affiancata dal rup Emilia Ferrari.

“Questo progetto – ha aggiunto il sindaco Romeo – è un segnale concreto di attenzione verso la pratica sportiva, che riteniamo fondamentale per la crescita psico-fisica dei nostri ragazzi e per lo sviluppo socio-culturale della città. Vibo Valentia merita spazi adeguati dove lo sport possa essere vissuto come strumento di inclusione, educazione e benessere. E ci fa particolarmente piacere poter regalare alla città un luogo in cui si possano praticare con maggiore agibilità e spazi adeguati le discipline paralimpiche”.

Intanto questa mattina gli assessori Soriano e Monteleone sono stati auditi in commissione consiliare ed hanno potuto illustrare ai consiglieri l’iter seguito, dalla progettazione al finanziamento, ed i successivi step. Nel corso dell’intervento, i due rappresentanti della giunta non hanno nascosto la propria soddisfazione per un risultato che qualcuno, nei mesi scorsi, riteneva ingenerosamente irraggiungibile: “Ed invece i fatti, ed il tempo, ci hanno dato ragione. Ed anche per questo non possiamo non ringraziare il prezioso e competente lavoro del nostro ufficio Nuove Opere”.

Il nuovo palazzetto dello sport, che sorgerà in località Moderata Durant lungo la Statale 18, sarà concepito come struttura polivalente, capace di ospitare diverse discipline e manifestazioni. In particolare, verrà realizzato per ospitare sport che fino ad oggi non hanno avuto grandi spazi a disposizione, e soprattutto spazi adeguati a discipline paralimpiche: dalle arti marziali al tennistavolo, passando per la lotta libera e il tennis paralimpico.