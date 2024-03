Finanziamento da 36 milioni per il Vibonese, tutti i Comuni hanno firmato le convenzioni

“È con estremo piacere che oggi voglio comunicare che tutti i 50 Comuni del Vibonese, beneficiari del finanziamento triennale da 36 milioni di euro complessivi, hanno sottoscritto le relative convenzioni con la Regione Calabria necessarie a procedere con le progettazioni definitive e le gare d’appalto”. Lo annuncia il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, che spiega: “Si è dunque conclusa positivamente questa importante fase dell’iter procedurale che consentirà ai Comuni di incassare le rispettive quote di finanziamento, e quindi ai cittadini di tutta la provincia di Vibo Valentia di vedere realizzate quelle opere pubbliche e infrastrutturali in molti casi attese da anni. Non posso nascondere la mia soddisfazione – conclude il presidente Mangialavori – nel vedere che il mio lavoro in Parlamento sta producendo effetti tangibili a beneficio del mio territorio e dei miei concittadini. Continuerò a seguire questa pratica passo dopo passo, convinto che la direzione imboccata è quella giusta”.