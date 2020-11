Finalmente la Sanità calabrese ha il nuovo Commissario

L’ennesimo tentativo è andato a bersaglio: la Calabria ha un nuovo Commissario alla Sanità. Si tratta del Prefetto Guido Longo.

Saltata anche l’ipotesi di affidare l’incarico al Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, il Consiglio dei ministri convocato ad hoc e svoltosi nel pomeriggio ha ufficializzato il cambio di rotta definitivo nominando Longo mettendo fine così allo stallo in cui si era impantanato il Governo. Il Premier Giuseppe Conte ha scritto su Twitter: “Il nuovo Commissario per la Sanità calabrese è il Prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”.