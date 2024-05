Finali regionali e “Summer Cup”: è la fase saliente della stagione dell’Asd “San Bruno”

L’Asd “San Bruno” si prepara a vivere un nuovo step e regalare un’esperienza formativa ai giovani atleti. Le ottime performance stagionali (titolo di campione provinciale per le Categorie Mini 2013/2014, vicecampione per Propaganda e campione per Under 15) stanno infatti per culminare nelle finali regionali (20 giugno a Sant’Andrea per l’Under 15 e 22 giugno per la Categoria Mini) che, in caso di vittoria, daranno l’accesso alla fase conclusiva nazionale. Eventi che si intersecano con la “Summer Cup” che avrà luogo a partire dal 10 giugno e che si rivolgerà a bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 18 anni snodandosi su un arco temporale che potrà raggiungere le 4 settimane.

Dunque, sono proficui i risultati raggiunti dal sodalizio sportivo che, oltre a coltivare il talento dei giovanissimi, consente un’attività di socializzazione e di diffusione dei valori della correttezza, del rispetto e della sana competizione sportiva. Particolarmente soddisfatti per l’andamento del programma portato a termine quest’anno si sono dichiarati il responsabile Michele Zaffino, il tecnico Salvatore Zaffino, il presidente Cosmo Damiano Zaffino ed il direttore generale Fernando Staltari che, però, non si accontentano e guardano con ambizione alla prossima stagionale che sarà “ancora più ricca e stimolante e consentirà di fare un altro salto di qualità”.