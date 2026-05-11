Finale promozione in A2: in gara 2 Belluno Volley pareggia i conti con la Domotek Reggio Calabria

Gara 2 è per Belluno Volley.
Il fattore campo è ancora una volta determinante.
I veneti battono per la prima volta in stagione la Domotek Volley Reggio Calabria, con il medesimo punteggio della sfida di gara 1, ma a parti invertite.
Parte meglio la squadra amaranto che vince il primo set prima di subire il ritorno della formazione locale.
La sfida si deciderà domenica 17 maggio alle 18 al PalaCalafiore.
Chi vincerà festeggerà la promozione in A2.
Belluno Volley – Domotek Volley Reggio Calabria 3-1 (19-25, 29-27, 25-13, 25-20)
Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 8, Marsili 1, Hoffer, Pozzebon, Giannotti 15, Bortoletto, Basso 9, Michielon, Corrado 21, Cengia, Berger 13, Tosatto, Loglisci 6. All. Mastrangelo, Ass. Vanni
Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti Zappoli 10, Presta 10, Lopetrone, Saitta 5, Motta 1, Innocenzi 5, Ciaramita, Laganà 18, Lazzaretto 9, Rigirozzo 1, Parrini. All. Polimeni, Ass. Vandir Dal Pozzo
Arbitri i signori Barbara Manzoni e Fabio Sumeraro.