Finale promozione Domotek, De Santis: “Vogliamo l’A2”

Nell’ultima giornata di campionato, quella che ha sancito la riconquista definitiva del primo posto in classifica del girone Blu di A3, il libero originario di Palmi, Saverio De Santis, si è superato ancora conquistando la palma di Mvp nella difficile sfida contro Aurispa Lecce.

Sfida tutt’altro che scontata, con un occhio sempre puntato all’altro campo: “È stata una giornata piena di emozioni perché naturalmente noi volevamo fare risultato mentre un pensiero era sempre all’altro match, quello tra Bcc Tecbus Castellana Grotte e Joy Gioia del Colle. Lecce è una ottima squadra e si è visto nel primo set, ma noi poi abbiamo reagito benissimo e portato a casa il risultato”.



Il PalaCalafiore si è trasformato in un autentico catino bollente, con tantissimi tifosi a sostenere la squadra nei momenti complicati. De Santis non dimentica chi ha spinto la Domotek verso l’impresa: “Grazie a tutte le persone che sono venute, hanno voluto festeggiare la vittoria della Coppa Italia con noi. Possiamo dedicare la Coppa Italia a loro, a tutto il territorio reggino”.

Il libero amaranto non ha dubbi: “Poche squadre in Superlega si possono permettere questo pubblico, questo calore e soprattutto questo bellissimo palazzetto di cui possiamo usufruire tutti”.

Ma il tempo per festeggiare è già scaduto. La Domotek è proiettata verso la sfida delle sfide: lo spareggio promozione per la Serie A2. Avversaria la Conad Reggio Emilia, la stessa battuta e superata in finale di Coppa Italia. Una serie al meglio delle cinque gare che partirà in casa degli emiliani.

Si comincia sabato 21 marzo alle 20.30 con gara 1 in trasferta a Reggio Emilia. Si prosegue domenica 29 marzo alle 18.00 con gara 2 al PalaCalafiore, dove si preannuncia un’altra bolgia come accaduto nell’ultima e decisiva partita contro Lecce. La serie proseguirà fino a quando una delle due squadre non avrà conquistato tre vittorie, con eventuali gara 4 e gara 5.

Ma non è finita. Il 19 aprile, sempre in casa di Reggio Emilia, è in programma la Supercoppa Italiana di A3. E per chi dovesse perdere lo spareggio promozione, ci sarà una seconda chance ripartendo dalle semifinali playoff. La strada è tracciata, l’obiettivo è chiaro: portare Reggio Calabria nei professionisti della pallavolo che conta.