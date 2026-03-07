Final Four di Coppa Italia A3: l’entusiasmo Domotek nella determinazione di Polimeni

Antonio Polimeni, tecnico della Domotek Volley Reggio Calabria, presenta l’imminente impegno della Coppa Italia Del Monte di Serie A3, in programma sul campo del Belluno Volley.



Mister Polimeni non nasconde l’entusiasmo e la determinazione della vigilia: “Siamo vicinissimi all’impegno della Coppa Italia, un appuntamento importante per il club che è giovanissimo, ma ha grande voglia di fare. Scalpitiamo per fare bene, anche se si giocherà in casa degli organizzatori”.

La Domotek arriva all’appuntamento con la consapevolezza di dover affrontare una ottima squadra: “Abbiamo studiato l’avversario in tutte le salse. Come tutte le squadre, anche loro hanno i loro punti deboli. Naturalmente lavoreremo per contenere i loro punti di forza e per agire sulle loro fragilità. Loro faranno altrettanto, sarà una partita bellissima. Loro potranno sfruttare il fattore campo, che non è secondario. Avranno il tifo a loro favore, sappiamo che è un ambiente caldissimo. Noi daremo il massimo, come sempre, per poterci togliere ulteriori soddisfazioni”.

Al di là del risultato, la partecipazione a questo evento ha un valore immenso per la società: “Già al secondo anno di Serie A3 poter essere parte di questo contesto è per noi un motivo di straordinaria emozione. Tutta la dirigenza è venuta a Belluno per vivere insieme questa grandissima emozione che non vediamo l’ora di affrontare”.

Sul valore della competizione, il mister analizza: “È chiaro che è una competizione a sé stante, ma è sempre un qualcosa di indicativo verso la fase cruciale di questo campionato che volge verso il piatto più appetitoso”.

Parlando del pubblico di casa, Polimeni spiega cosa troverà la squadra: “Belluno è da tanti anni che è su questi palcoscenici. È gente abituata a certi livelli. Ci sono tutti i presupposti per vivere al meglio questo bellissimo match. Per noi sarà molto impegnativo riuscire a essere legati alle varie rotazioni e alle caratteristiche degli avversari”.

Ma la nota più dolce per il mister arriva parlando del sostegno dei tifosi. La Domotek, infatti, sta diventando un fenomeno seguito ben oltre i confini calabresi: “In tanti stanno seguendo la Domotek in giro per l’Italia. Adesso ci appelliamo ai reggini del nordest, perché sono tantissimi. Le richieste sono moltissime, ci sarà gente in massa che verrà a seguire la nostra squadra”.

Un affetto che carica di responsabilità il gruppo: “Abbiamo costruito un’entità che non è solo all’interno della nostra comunità, ma in tutto il territorio nazionale. Questo aumenta il nostro senso di responsabilità verso i nostri colori, verso la nostra città e verso tutti coloro che ci seguiranno. E vi anticipo già che non saranno pochi”.