Final Four di Coppa Calabria al via: da casa Puliservice parla la giovane Giulia Scibilia

Il conto alla rovescia è terminato. Questo weekend il PalaCalafiore si vestirà a festa per ospitare le finali della Coppa Calabria di pallavolo femminile, evento dedicato alla memoria di Sergio Sorrenti organizzato dalla società Sportspecialist.

E’ un momento magico per il network amaranto, considerando che la prima squadra, la Domotek, ha appena raggiunto il traguardo della conquista della Coppa Italia Del Monte di Serie A3 Maschile ma, nell’ottica di valorizzare la pallavolo sul territorio non dimentica attività giovanile e formazioni parallele..

Un appuntamento che mette di fronte le migliori squadre della regione, con le padrone di casa della Puliservice pronte a recitare il ruolo da protagoniste.

Capolista indiscussa del campionato, la formazione reggina allenata da Mister Giglietta ed Azzarà aprirà le danze nella semifinale di sabato contro la New Teosidos. Nell’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno Rossano e Cutro per contendersi l’accesso alla finalissima di domenica.

Per scaldare i motori in vista della due giorni di coppa, abbiamo fatto il punto con Giulia Scibilia, giovane e talentuosa palleggiatrice della Puliservice, reduce dall’ultimo successo in campionato contro Siderno.

Nell’ultimo turno di regular season è arrivato un netto 3-0 ai danni del Siderno. “È stata una partita più che tranquilla”, racconta Giulia Scibilia. “Abbiamo fatto il nostro gioco, in modo molto semplice e senza troppe complicazioni. Un buon viatico per ciò che verrà”.

Con la stagione regolare archiviata, la testa è già proiettata verso i due obiettivi principali: la Coppa Calabria e i successivi play-off. La palleggiatrice amaranto non nasconde l’entusiasmo e la voglia di vivere emozioni forti: “Spero che i play-off siano molto competitivi. Mi auguro ci sia un bel tifo e che tante persone vengano a sostenerci. Vogliamo fare una bella prestazione, far divertire il pubblico e, naturalmente, divertirci anche noi”.

Ma l’appuntamento più immediato è quello di sabato al PalaCalafiore. “Anche qui spero ci sia un grande pubblico”, continua Scibilia. “Mi auguro di vivere dei momenti belli, così com’è stato finora, e ovviamente speriamo di vincere”.

L’avversario di partenza è già noto: la New Teodósidos, squadra già affrontata e battuta in campionato. Un fattore che potrebbe giocare a favore della Puliservice, ma che non autorizza cali di tensione. “Sarà una bella partita”, spiega la regista. “Giochiamo contro una squadra che conosciamo Finora è andato tutto bene, non abbiamo incontrato grosse difficoltà e spero che possa andare sempre meglio”.

Parola d’ordine: divertirsi e vincere. Il PalaCalafiore è pronto a fare da cornice a una sfida che promette spettacolo e agonismo. Appuntamento a sabato per l’inizio delle danze.

