Final Four Coppa Italia A3, Saitta descrive la “fame” Domotek

La Domotek Volley Reggio Calabria è arrivata in Veneto dove alle 18:30 di oggi andrà in scena la Final Four della Del Monte Coppa Italia di Seri A3..

Un traguardo che i ragazzi di coach Antonio Polimeni vogliono vivere senza pressioni, ma con la giusta fame. A fare da portavoce dello spogliatoio è il palleggiatore Davide Saitta, che, ai microfoni di Lega Volley, ha parlato alla vigilia della semifinale in cui la Domotek sarà opposta proprio ai padroni di casa del Belluno Volley: “Siamo molto contenti di essere qui, è sempre una Final Four e quindi per noi è un onore e un piacere. Siamo venuti qua a divertirci, come facciamo ogni partita. L’obiettivo è ovviamente mettere tutto sul campo”. Il rispetto per l’avversario è tanto, ma la voglia di ben figurare lo è altrettanto: “Sappiamo che affrontiamo una grande squadra che è Belluno. Il nostro obiettivo è quello di tornare a casa senza rimpianti: dare tutto, fare divertire il pubblico in questo bel palazzetto, in questa bella cornice di volley e speriamo poi che vinca il migliore”.

Una cornice che riunirà in un unico fine settimana le quattro regine del volley di Serie A3, ma il pensiero è rivolto anche al campionato: “Sì, nell’ultimo turno noi giocheremo contro l’Aurispa Lecce mentre BCC Tecbus Castellana Grotte e Joy Gioia del Colle si troveranno l’una contro l’altra. Siamo primi insieme a Castellana, ma secondi attualmente per percentuale di set”.

Una posizione in classifica che non è certo frutto del caso, ma porta il capitano a fare una doverosa distinzione: “Chiunque fra noi e Castellana arriverà primo avrà fatto qualcosa di eccezionale. Chi arriva secondo idem, però per cercare di fare il salto di categoria bisognerà passare per altre strade. Le squadre sono tante, i playoff sono un altro campionato a sé, quindi a quello penseremo dopo. Ora ci godiamo questo weekend e poi penseremo domenica prossima all’ultima di campionato”.

Parole sagge, quelle di un leader che continua a stupire per freschezza atletica e mentale: “Mi sto divertendo finché scendo in campo col piacere di divertirmi, stare coi compagni e migliorare ogni giorno, perché anche alla mia età si può sempre migliorare. Finché c’è questa voglia, io proverò a essere in campo”.