Fimiano plaude al risultato di Fratelli d’Italia: “Riconosciuta la credibilità di Wanda Ferro”

Il responsabile del Dipartimento regionale Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia Raffaele Fimiano esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dalla coordinatrice calabrese Wanda Ferro. “La vittoria del collegio uninominale di Catanzaro – afferma Fimiano – è stato frutto della coerenza e della credibilità di Wanda Ferro oltre che dell’effetto trainante del nostro presidente nazionale Giorgia Meloni. La vittoria del collegio – spiega Fimiano – non era scontata a queste latitudini, ma la nostra leader regionale è riuscita ad arginare il consenso che i Cinque stelle hanno ottenuto sulla difesa del reddito di cittadinanza”.

“Tale vittoria – sottolinea l’esponente di destra – è merito di Wanda Ferro e della sua capacità, da sempre, di stare nel territorio e tra la gente. A lei – rimarca Fimiano – va riconosciuto anche il grande senso di responsabilità e di attaccamento al nostro partito, infatti pur candidata al collegio uninominale ha garantito in campagna elettorale, con oltre ventimila chilometri percorsi, la presenza in tutte le province della Calabria e in moltissimi comuni per incontrare i cittadini e gli amministratori e spingere il risultato di Fratelli d’Italia.Wanda Ferro – conclude Fimiano – sarà fondamentale per rilanciare la nostra Calabria grazie alla sua capacità di visione programmatica e di sviluppo, basti pensare all’idea innovativa di promuovere il Mezzogiorno come hub energetico per l’Italia e l’Europa, la sua lungimiranza e la sua credibilità hanno premiato e sono state le basi solide per tutta la classe dirigente regionale”.