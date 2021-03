Filomena Iatì aderisce a “Impegno e Identità”: “Punto di partenza per la svolta richiesta dalle migliaia di persone che hanno scelto Angela Marcianò e le sue liste”

“Con emozione ed orgoglio – rende noto Filomena Iatì – comunico che ho aderito senza alcun dubbio al Movimento politico ‘Impegno e Identità’, il cui Presidente è la Professoressa Angela Marcianò. Con forte senso di responsabilità, da sempre elemento distintivo della mia azione politica ed amministrativa, ho voluto essere tra i 18 soci fondatori.

Il Movimento rappresenta il punto di arrivo di una riflessione interna nata con le elezioni Comunali del 2020, proseguita nei primi mesi di Consiglio Comunale, ed il punto di partenza per la svolta richiesta dalle migliaia di persone che hanno scelto liberamente e senza alcun interesse personale la professoressa Angela Marcianò ed i candidati nelle liste a suo sostegno”.

“Si tratta pertanto, e non poteva essere diversamente, di un movimento politico – puntualizza l’avvocato Iatì – libero da ogni logica partitica, ispirato ai principi e valori della nostra carta costituzionale, promotore di un progetto politico rivolto solo ed esclusivamente all’affermazione del bene comune. È un movimento che, operando nell’ambito della città e dell’area metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, si pone l’obiettivo di agire con impegno, nel rispetto dei principi che ispirano la nostra azione politica sin dall’inizio della nostra attività, quali rispetto delle regole amministrative, legalità, trasparenza e correttezza,, per sostenere lo sviluppo e la crescita sociale ed economica, per valorizzare l’identità culturale e territoriale della nostra comunità.

Il movimento si rivolge alle innumerevoli persone che vogliono ritrovare nuovo interesse ed amore verso la politica, quella vera ed ormai smarrita, scevra da interessi personali e particolari, ma finalizzata esclusivamente alla res publica.

È da ‘Impegno e Identità’ che vogliamo ripartire”.