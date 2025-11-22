Filogaso, tutti insieme per compiere “Un passo avanti per dire basta” alla violenza sulle donne

Ognuno può e deve fare la propria parte per fermare quegli atti che vanno contro la stessa natura umana. Commettere violenza sulla donna è un dei peggiori crimini di cui ci si possa macchiare: non solo, perché è anche un colpo contro chi dà la vita, la arricchisce con i suoi sorrisi, la sua gioia, la sua brillantezza. La donna è anche ispiratrice dei più nobili sentimenti, è amore, è donarsi, è avvicinarsi agli altri, è spirito di libertà, è una mano dove la mano degli uomini non arriva. È vita da proteggere e valorizzare. Sono concetti elementari che però anche nel XXI secolo hanno bisogno di azioni educative, di sensibilizzazione e di condivisione.

In questo senso va l’iniziativa che avrà luogo venerdì 28 novembre, a partire dalle 10.30, nell’aula magna della scuola primaria “Gianni Rodari” di Filogaso, promossa dal Comune, dall’associazione “Femmina” e dall’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio. L’iniziativa, moderata dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza, sarà aperta dal flashmob a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado con poesie recitate dagli alunni della scuola primaria di Filogaso. Sono previsti gli interventi del sindaco Massimo Trimmeliti, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio Raffaele Vitale, della presidente dell’associazione “Femmina” Valeria Giancotti, del parroco di Filogaso don Vincenzo Lo Riggio, del comandante della Stazione dei Carabinieri di Maierato Gaetano Nicolae e dell’assistente sociale Ilenia De Munda. Momento saliente sarà la testimonianza di Vincenzo Chindamo, fratello di Maria.