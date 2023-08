Filogaso, serata di moda con il Maestro Riverso e ospite d’onore Mercedesz Henger

Il 14 agosto è un giorno da segnare in calendario per tutti gli amanti della moda e dell’arte della gioielleria. Nella pittoresca cittadina di Filogaso, si terrà un evento straordinario: una sfilata di moda con la partecipazione e le creazioni dell’orafo calabrese di fama internazionale, Maestro Riverso. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale di Filogaso con la preziosa collaborazione dei giovani impegnati nel Servizio civile.

La sfilata sarà ospitata in uno scenario suggestivo, nel nel bellissimo corso principale di Filogaso. I preparativi sono già in corso, con un fervore e una dedizione che fanno ben comprendere quanto questa serata significhi per la comunità e gli artisti locali.

Maestro Riverso, celebre per le sue creazioni di alta gioielleria, è un talento calabrese che ha saputo conquistare il cuore di molti in tutto il mondo. Le sue opere uniscono maestria artigianale e design innovativo, trasformando i metalli preziosi in veri e propri capolavori. Con la sua presenza in questa sfilata, Filogaso si appresta a diventare il palcoscenico di uno spettacolo unico, in cui arte e moda si fondono in un connubio perfetto.

Accanto alle creazioni del Maestro Riverso, la boutique di Elena, un’eccellenza locale nel campo della moda, presenterà le sue ultime collezioni. L’attenzione per i dettagli e l’eleganza delle sue creazioni rendono la boutique di Elena un punto di riferimento per gli appassionati di stile e glamour.

La serata raggiungerà l’apice dell’eleganza con la presenza dell’ospite d’onore, Mercedesz Henger, nota influencer, modella e personaggio televisivo italo-ungherese. La sua presenza conferirà all’evento un’aura di prestigio e glamour, attirando l’attenzione di ospiti e media da tutto il comprensorio.

Grazie alla passione e dedizione del gruppo organizzativo questa sfilata di moda è diventata realtà, mettendo in mostra le eccellenze artistiche della Calabria e promuovendo la cultura e l’identità locale.

La collaborazione del servizio civile ha giocato un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta il valore e l’importanza dell’impegno civico nella promozione della cultura e delle arti.

Durante la serata, oltre alla sfilata, saranno presenti diverse iniziative culturali e di intrattenimento, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera magica di Filogaso, scoprendo le sue tradizioni millenarie e le bellezze artistiche.

In conclusione, la sfilata di moda con Maestro Riverso e l’ospite d’onore Mercedes Henger a Filogaso promette di essere un evento di rara bellezza e straordinario valore artistico. L’incontro tra l’arte dei gioielli di Maestro Riverso, la moda della boutique di Elena e la presenza di Mercedesz Henger renderanno questa serata indimenticabile per tutti i partecipanti. Non resta che attendere con trepidazione il 14 agosto per essere testimoni di questo momento unico e irripetibile nella splendida cornice di Filogaso, un vero gioiello della Calabria.

L’assessore Maria Condello tiene a ringraziare della preziosa collaborazione le ragazze che si sono premurate per la riuscita dell’evento: Patrizia Fazzari colonna portante del gruppo, Emilia Ciurleo, Noemi Rachieli, Rosaura Arena, Sabrina Imineo, Caterina Luciano, Marika Caglioti.