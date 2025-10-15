Filogaso, il centro “Udire” compie 20 anni

Sono passati esattamente vent’anni dall’inaugurazione del centro socio riabilitativo diurno “Udire” di Filogaso, oggi centro diurno per minori disabili. In 4 lustri in questo centro si sono avvicendati centinaia di bambini e ragazzi con problemi neurosensoriali, problemi che gli operatori del centro hanno affrontato insieme ai genitori dei piccoli pazienti e quando possibile, li hanno risolti o almeno attenuati.

Si tratta dell’unico centro diurno per minori disabili del Vibonese nato per la caparbietà di una ragazza con disabilità e dei suoi genitori che hanno voluto fare in modo che il territorio totalmente sguarnito di strutture di questo tipo potesse almeno in piccola parte, rispondere alle enormi richieste di assistenza specifica da parte dei piccoli pazienti, con costi che nei limiti delle convenzioni vengono sostenuti dagli Ambiti territoriali e quando questo non è possibile, sempre lei limiti delle autorizzazioni con costi ridotti (non dovendo il Centro fare o distribuire utili).

Sono intervenuti alla cerimonia le autorità preposte del territorio per rendere omaggio a questa struttura che nonostante le problematiche burocratiche economiche, è riuscita a “navigare in questo mare in burrasca, continuando ad assistere i pazienti che ogni giorno bussano alla porta e dando lavoro a decine di professionisti che dedicano ogni giorno le loro energie all’attenuazione dei problemi dei piccoli pazienti”.

Purtroppo il centro non può dare assistenza a tutti i richiedenti, essendoci dei limiti sia fisici che autorizzativi; da qui l’invito alle istituzioni affinché “provvedano prima possibile a fare in modo che tutti coloro che hanno bisogno di assistenza possano trovare sul territorio quanto necessario senza dissanguarsi economicamente”.