Filogaso, grande partecipazione per “Il Presepe vivente”

Partecipazione di rilievo per “Il Presepe vivente” a Filogaso. Il cuore dell’iniziativa, dedicato alla memoria di Matilde, ha coinvolto diverse entità, tra cui l’Associazione “Terra Amica”, il Comune, la parrocchia e il servizio civile. La serata, arricchita da emozionanti momenti natalizi e prelibatezze locali, ha visto il suo culmine con la benedizione del presepe vivente da parte del parroco don Giancarlo e l’inaugurazione della via del vischio da parte del sindaco Massimo Trimmeliti.



Il gesto significativo di devolvere il ricavato ai Reparti di Pediatria ha reso l’evento non solo memorabile ma anche benefico, contribuendo al benessere dei bambini in difficoltà. In questo connubio tra tradizione, solidarietà e magia festiva, la comunità di Filogaso si è unita con il cuore per celebrare il Natale e diffondere amore in onore di Matilde. La slitta trainata dalle vespe, moderna interpretazione delle renne, ha aggiunto un tocco di gioia palpabile sia per i bambini che per gli adulti, rendendo l’arrivo di Babbo Natale un momento indimenticabile. In un momento di profonda tristezza e riflessione, è imperativo sottolineare che la madre della piccola e dolce Matilde, con un cuore intriso di emozioni intense, ha voluto dedicare un toccante ricordo al giovane Domenico Mazzeo, un ragazzo di soli 13 anni, tragicamente scomparso a causa di un improvviso malore durante l’orario scolastico. La solenne cerimonia dei funerali, celebrata proprio ieri, ha accentuato il peso di questa perdita. Questo gesto, carico di un’intensità e profondità emotiva straordinarie, rivela una connessione spirituale che va al di là delle parole. In questo momento di dolore condiviso, la comunità si stringe nel rispetto e nella solidarietà, cercando conforto e forza reciproca di fronte alla fragilità della vita.