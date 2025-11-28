Filogaso, a scuola con Vincenzo Chindamo: la storia di Maria, la lotta al patriarcato e la libertà da conquistare 

La bocca aperta e gli occhi increduli e spalancati dei bambini nell’ascoltare la testimonianza di Vincenzo Chindamo rendono un po’ l’idea di come l’innocenza non si capaciti del male che l’uomo può fare. Vederli così attenti e vogliosi di capire è un’emozione difficile da spiegare, ma lascia spazio ad una speranza che cresce solo se nutrita. Il racconto di Vincenzo, con un linguaggio semplice e coinvolgente, è intriso di tristezza, di rabbia, di voglia di giustizia: la storia di sua sorella Maria – dalla sua infanzia, al matrimonio, alla separazione, alla scomparsa e alla scoperta delle atrocità – è carica di sofferenza, dolore, sentimenti struggenti. Ma anche di rinascita, di rivalsa sociale, di segnali che vanno oltre il tempo e la dimensione geografica. Vincenzo non si arrende, guarda avanti, cerca la verità fino in fondo. Vuole far sconfiggere il silenzio ed il timore, sottolineare l’importanza del denunciare, abbattere “una sub-cultura violenta e patriarcale”. Vuole “parlare” e far parlare. Questa è l’essenza della iniziativa “Un passo avanti per dire basta!”, promossa dal Comune di Filogaso in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio e moderata dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza, che apre il dibattito vedendo nella donna “la sorgente d gioia, sensibilità e vita” e “l’incarnazione dello spirito di libertà”. Dopo il flashmob dei ragazzi della scuola media coordinato dalla docente Monica La Malfa e i pensieri dei bambini della scuola primaria, il sindaco Massimo Trimmeliti propone di far giungere il 6 maggio di ogni anno gli studenti presso il cancello del terreno di Limbadi dove è scomparsa Maria Chindamo e che oggi è divenuto “luogo di luce”, mentre il dirigente scolastico Raffaele Vitale spiega il concetto di violenza psicologica e quello di tutela delle persone fragili. La rappresentante dell’associazione “Femmina” Katia Rullo racconta lo scopo del sodalizio e riflette sulla “necessità di mettersi a disposizione della comunità e rafforzare la voce delle donne” aprendo la strada al ragionamento del parroco don Giancarlo Lo Riggio sulla cura della persona (mente, corpo e animo) e sul “voler amare”. L’assistente sociale Ilenia De Munda rigetta ogni forma di “privazione della libertà e di umiliazione” precisando che “il cuore deve battere per la felicità e non per la paura” e invitando a “non tacere mai”. Tante, infine, le domande dei piccoli studenti desiderosi di comprendere e fare la loro parte per un domani migliore.