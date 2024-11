Filippo Mancuso è il nuovo responsabile regionale della Lega

È Filippo Mancuso il nuovo responsabile della Lega in Calabria. Il presidente del Consiglio regionale è dunque il successore di Rossano Sasso. Buon lavoro a Filippo e grazie a Rossano per il lavoro di questi mesi” ha commentato il leader Matteo Salvini, che ha ribadito che “il nostro obiettivo è crescere ancora di più in Calabria, forti anche dei successi della Lega al governo, per confermarci forza affidabile e sempre a contatto col territorio. I passi in avanti per un’opera storica come il Ponte sullo Stretto e gli investimenti sulla 106 – ha concluso – dimostrano la nostra attenzione per la Calabria”.

La Lega Calabria ha subito espresso “le più sincere congratulazioni” a Mancuso “per la nomina a nuovo Commissario della Lega in Calabria”. “Con la sua esperienza e il forte radicamento nel territorio – si legge nella nota del partito regionale -, siamo certi che saprà guidare il nostro movimento verso nuovi obiettivi, sempre al servizio dei cittadini calabresi e delle loro necessità. Auguriamo a Filippo Mancuso un percorso ricco di successi in questa nuova responsabilità, certi che saprà rappresentare la Lega con dedizione e competenza per il bene della nostra regione”.

Anche Caterina Capponi, assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Cultura, è stata autrice di simili considerazioni: “con la sua competenza e profonda conoscenza della regione, Filippo Mancuso saprà dare un contributo significativo alla crescita e al rafforzamento della Lega sul territorio”. Capponi ha inoltre augurato a Mancuso “un percorso di grandi successi in questa nuova sfida, confidando che il suo impegno porterà benefici concreti per la Calabria e per tutti i cittadini”.