Filippo Lazzaro nominato responsabile Settore Caccia, Pesca e Politiche del Lavoro per la Calabria della Camera di Commercio Italiafrica Centrale

Il Consiglio direttivo di ItalAfrica Centrale, su proposta del presidente Alfredo Carmine Cestari, ha approvato la nomina di Filippo Lazzaro a responsabile del Settore Caccia e Pesca, nonché delle Politiche del lavoro, per le Relazioni economiche con i 19 Paesi di competenza dell’Organizzazione, nella Regione Calabria.

L’incarico affidato a Filippo Lazzaro nell’ambito di una strategia più complessa, in un momento storico per i rapporti bilaterali tra l’Africa e l’Italia, ha l’obiettivo di “promuovere e sviluppare le relazioni economiche e commerciali tra le imprese italiane e quelle dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, favorendo opportunità di investimento, collaborazione e scambi commerciali”.

Il ruolo centrale della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale nell’ambito della Cooperazione allo sviluppo, delega del viceministro Maeci, Edmondo Cirielli, e inserita nel contesto del Piano Mattei, voluto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, evidenzia come questa istituzione rappresenti “un motore strategico nel rafforzamento dei legami e delle collaborazioni tra Italia e Paesi africani”.

Le principali attività che interesseranno il suo mandato includono diversi compiti:

– promuovere e consolidare le relazioni tra imprese italiane e quelle dei Paesi;

– identificare opportunità di investimento e collaborazioni strategiche;

– organizzare eventi e incontri di business per rafforzare gli scambi commerciali;

– fornire assistenza e consulenza alle imprese italiane interessate a operare nei Paesi di riferimento;

– rappresentare ItalAfrica Centrale in fiere, convegni e altri eventi di settore nella Regione Calabria.